У Москві посилено охороняють стіни Кремля: у чому причина (фото)

Після того, як на кремлівській стіні з’явився антивоєнний напис, біля символу російської влади цілодобово чергують додаткові поліцейські патрулі.

На одній зі стін московського Кремля невідомий написав гасло "Ні війні". Відтоді біля офіційної резиденції президента Російської Федерації з’явилися озброєні силовики, які уважно стежать за кремлівськими стінами.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza", опублікувавши відповідні фото.

Графіті на стіні Кремля оперативно затерли. Тепер біля місця "інциденту" цілодобово чергують три додаткові поліцейські патрулі, озброєні автоматами та пістолетами, - по одному на кожну раніше "незахищену" стіну.

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Окрім десятка поліцейських, за кремлівськими стінами наглядають ще кілька співробітників Федеральної служби охорони.

На опублікованих фотографіях видно силуети силовиків на тлі кремлівських стін. Судячи з відсутності руху на дорогах і мізерного освітлення, їх сфотографували на посту пізно ввечері.

Нагадаємо, раніше хитрість росіянки, яка під час акції проти мобілізації в місті Тюмені написала крейдою на асфальті “Нет в***е” і переконала суд, що мала на увазі “Нет вобле”, стала приводом для багатьох іронічних мемів у Мережі.

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