У Москві посилюють ППО: раптово розгорнули дивізіон С-400 (фото)

Ці машини можуть або прикривати розташований у підмосковному Щолкові військовий аеродром "Чкаловський", або просто брати участь у навчаннях.

У Росії в одному з районів Москви посилили протиповітряну оборону, розгорнувши дивізіон ППО С-400.

Про це повідомляє Telegram-канал ЧТД.

Комплекс машин з радіолокаційною станцією в активному положенні помітили між Лосиним островом та Сокільниками.

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Крім того, безліч комплексів ППО дислоковані по всьому Підмосков'ю.

Комплекси С-400 у самій Москві з'явилися нещодавно.

"Ці машини можуть або прикривати розташований у підмосковному Щолкові військовий аеродром "Чкаловський", або просто брати участь у навчаннях, зазначив колишній службовець військ протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українським військовим вдалося збити щонайменше 10 ракет, які росіяни запустили по території України у суботу, 14 січня.