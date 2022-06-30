У Москві посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ: фото

У Москві посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ: фото

У столиці держави-окупантки посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ.

Американські дипломати зробили це з нагоди місяця гордості ЛГБТ.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пропагандисти заявляють, що у Москві місцева влада недавно перейменувала площу біля якої розташоване посольство США. Цю площу вони назвали на честь фейкової "ДНР".

У червні ж пропагандисти помітили, що американське посольство вивісило над цією площею прапор ЛГБТ-спільноти. Зазначається дипломати зробили це з нагоди місяця гордості ЛГБТ.

Нагадаємо, після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря.

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