Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Москві посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ: фото

Дата публікації
Перегляди
1866
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Москві посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ: фото

Фото: російські пропагандисти

У столиці держави-окупантки посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ.

Американські дипломати зробили це з нагоди місяця гордості ЛГБТ

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Пропагандисти заявляють, що у Москві місцева влада недавно перейменувала площу біля якої розташоване посольство США. Цю площу вони назвали на честь фейкової "ДНР". 

У червні ж пропагандисти помітили, що американське посольство вивісило над цією площею прапор ЛГБТ-спільноти. Зазначається дипломати зробили це з нагоди місяця гордості ЛГБТ. 

Нагадаємо, після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря.

Читайте також:

Польський журналіст зібрав 1 мільйон злотих на "Байрактар" для України

Польський журналіст зібрав 1 мільйон злотих на "Байрактар" для України
Наступна публікація