У столиці держави-окупантки посольство США над площею фейкової "ДНР" підняло прапор ЛГБТ.
Американські дипломати зробили це з нагоди місяця гордості ЛГБТ.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Пропагандисти заявляють, що у Москві місцева влада недавно перейменувала площу біля якої розташоване посольство США. Цю площу вони назвали на честь фейкової "ДНР".
У червні ж пропагандисти помітили, що американське посольство вивісило над цією площею прапор ЛГБТ-спільноти. Зазначається дипломати зробили це з нагоди місяця гордості ЛГБТ.
Нагадаємо, після звільнення українськими захисниками острова Зміїний окупанти втратили свою силу у цій частині Чорного моря.
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