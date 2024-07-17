У Москві потонув чиновник із КНДР, який міг очолювати елітну військову делегацію – ЗМІ (фото)

У Москві під час купання втопився член делегації Північної Кореї – 64-річний Кім Кум Чоль, який перебував у Росії з робочим візитом.

Про це пише російський Telegram-канал Shot.

За інформацією каналу, Кім Кум Чоль нібито був представником корейського сільгосппідприємства, він приїхав до Москви у складі делегації КНДР та жив у посольстві Північної Кореї.

Через спеку іноземець пішов освіжитися та відпочити на пляж та зник. Зниклого шукали кілька годин, але так і не знайшли, а вже наступного дня тіло корейця спливло на поверхню ставка, його вже опізнали. За фактом події проводять перевірку.

У Москві потонув чиновник із Північної Кореї / Фото: Shot

За даними Reuters, Кім Кум Чоль керував військовим університетом імені Кім Ір Сена та очолював північнокорейську елітну делегацію, яка прибула до Росії в рамках обміну.

"Північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила з візитом до Росії, повідомили державні ЗМІ Північної Кореї у вівторок, що стало першим військовим обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю", - пише видання.

Інших подробиць, включно з метою візиту та місцем перебування в Росії, у ньому не було.

Університет, названий на честь засновника держави, є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, і президент країни Кім Чен Ин відвідав його після навчання в Швейцарії, коли його готували як третього лідера країни.

Нагадаємо, Китай і Росія розпочали військові навчання.

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