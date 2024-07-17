У Москві потонув чиновник із КНДР, який міг очолювати елітну військову делегацію – ЗМІ (фото)

У Москві помер член делегації Північної Кореї.
У Москві під час купання втопився член делегації Північної Кореї – 64-річний Кім Кум Чоль, який перебував у Росії з робочим візитом.
Про це пише російський Telegram-канал Shot.
За інформацією каналу, Кім Кум Чоль нібито був представником корейського сільгосппідприємства, він приїхав до Москви у складі делегації КНДР та жив у посольстві Північної Кореї.
Через спеку іноземець пішов освіжитися та відпочити на пляж та зник. Зниклого шукали кілька годин, але так і не знайшли, а вже наступного дня тіло корейця спливло на поверхню ставка, його вже опізнали. За фактом події проводять перевірку.
За даними Reuters, Кім Кум Чоль керував військовим університетом імені Кім Ір Сена та очолював північнокорейську елітну делегацію, яка прибула до Росії в рамках обміну.
"Північнокорейська елітна військова тренувальна делегація вирушила з візитом до Росії, повідомили державні ЗМІ Північної Кореї у вівторок, що стало першим військовим обміном між двома країнами після того, як їхні лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю", - пише видання.
Інших подробиць, включно з метою візиту та місцем перебування в Росії, у ньому не було.
Університет, названий на честь засновника держави, є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, і президент країни Кім Чен Ин відвідав його після навчання в Швейцарії, коли його готували як третього лідера країни.
Нагадаємо, Китай і Росія розпочали військові навчання.
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