У Москві пожежа за лічені кілометри від Кремля: палає найбільший НПЗ столиці РФ (фото, відео)

Пожежа на НПЗ у Москві 16 червня / © Exilenova+

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У Москві 16 червня спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Капотні, лише за 15 км від Кремля. Атака дронів вивела з ладу найважливішу установку, що може паралізувати роботу підприємства.

Про це повідомили телеграм-канали, керівник українського ЦПД Андрій Коваленко та підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

У Москві після атаки дронів горить найбільший НПЗ. Водночас не пролунало жодної сирени повітряної тривоги. Завод розташований у Капотні за 15 км від Кремля.

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Горить «серце» підприємства — ЕЛОУ АВТ-6. Це найважливіший комбінований технологічний комплекс на НПЗ, де здійснюється первинна переробка нафти.

«На московському нпз палає ЕЛОУ АВТ-6 — технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати. Зараз стоїть питання призупинення роботи московського нпз або критичної втрати потужності. москвичі в соцмережах пишуть, що не запасалися бензином, даремно», — повідомив Коваленко.

Він зазначив, що московський НПЗ переробляє близько 11 млн т нафти на рік, забезпечує близько 40% потреб російської столиці у бензині та 50% у дизелі.

«У москві і так вже вводилися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних атак нафтобаз та інших нпз. Тепер очікуємо на ще більшу кризу. москвичі можуть щодня дякувати за це путіну і згадувати, як голосували за нього», — написав у Мережі керівник ЦПД.

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Своєю чергою Собянін підтвердив атаку на НПЗ, але водночас стверджує про нібито збиття 25 безпілотників.

«Протягом останньої доби продовжується атака ворожих безпілотників на Москву. Одним із дронів пошкоджено об’єкт МНПЗ. Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події», — йдеться в заяві мера.

Пожежа на НПЗ у Москві 16 червня / © із соцмереж

Пожежа на НПЗ у Москві 16 червня / © із соцмереж

Пожежа на НПЗ у Москві 16 червня / © із соцмереж

Пожежа на НПЗ у Москві 16 червня / © із соцмереж

Що відомо про московський НПЗ?

Московський НПЗ — одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії, розташоване на південному сході Москви. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні російської столиці та навколишніх регіонів паливом.

2023 року на підприємстві переробили 11,6 млн т нафти, у результаті чого було вироблено 2,6 млн т бензину, 3,3 млн т дизельного пального, 0,9 млн т авіаційного гасу та 2,3 млн т мазуту.

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19 травня після атаки українських БпЛА в районі заводу підприємство тимчасово зупиняло переробку нафти.

Атака на Москву 16 червня — що відомо

Нагадаємо, зранку 16 червня Москву масовано атакували дрони, спричинивши паніку та вибухи в столиці й області. Собянін заявив про нібито збиття 60 БпЛА, проте через атаку паралізовано роботу чотирьох головних аеропортів міста: «Внуково», «Шереметьєво», «Домодєдово» та «Жуковського». Також були влучання у найбільший московський НПЗ, де спалахнула пожежа.

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