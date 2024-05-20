У Москві пожежа в будівлі адміністрації одного з районів

Постраждалих, за даними МНС, немає.

У Москві почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора.

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Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

У повідомленні МЗС РФ вказують, що пожежа сталася у "торгово-офісній будівлі" на площі 800 кв.

Пізніше стало відомо, що пожежа відбувається в тому ж приміщені в якому знаходиться управа району Соколина гора, а площа пожежі становить 1200 кв м.

Постраждалих, за даними МНС, немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Москви виникла пожежа на території військової частини ФСБ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Підмосков'ї сталася масштабна пожежа.

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