У Москві пожежа в будівлі адміністрації одного з районів

Постраждалих, за даними МНС, немає.
У Москві почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора.
Про це інформують російські засоби масової пропаганди.
У повідомленні МЗС РФ вказують, що пожежа сталася у "торгово-офісній будівлі" на площі 800 кв.
Пізніше стало відомо, що пожежа відбувається в тому ж приміщені в якому знаходиться управа району Соколина гора, а площа пожежі становить 1200 кв м.
Постраждалих, за даними МНС, немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Москви виникла пожежа на території військової частини ФСБ.
Крім того, ми раніше інформували, що у Підмосков'ї сталася масштабна пожежа.
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