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У Москві призовник побив поліцейського, який намагався вручити йому повістку

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У Москві призовник побив поліцейського, який намагався вручити йому повістку

Фото: Associated Press

У Москві 30-річний призовний побив поліцейського.

Російський правоохоронець разом із працівниками військового комісаріату намагались вручити жителю Москви повістку. 

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва". 

Військовий комісар у супроводі поліцейських прийшли до квартири 30-річного жителя Москви ввечері. Чоловіку вони планували вручити повістку. 

Проте 30-річного москвича обурив цей факт, а тому він побив дільничного. Після цього чоловіка арештували, проте повістки так і не вручили. 

Нагадаємо, у Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство.

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