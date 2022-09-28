У Москві призовник побив поліцейського, який намагався вручити йому повістку

У Москві 30-річний призовний побив поліцейського.
Російський правоохоронець разом із працівниками військового комісаріату намагались вручити жителю Москви повістку.
Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва".
Військовий комісар у супроводі поліцейських прийшли до квартири 30-річного жителя Москви ввечері. Чоловіку вони планували вручити повістку.
Проте 30-річного москвича обурив цей факт, а тому він побив дільничного. Після цього чоловіка арештували, проте повістки так і не вручили.
Нагадаємо, у Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство.
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