У Москві призовник побив поліцейського, який намагався вручити йому повістку

Російський правоохоронець разом із працівниками військового комісаріату намагались вручити жителю Москви повістку.

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва".

Військовий комісар у супроводі поліцейських прийшли до квартири 30-річного жителя Москви ввечері. Чоловіку вони планували вручити повістку.

Проте 30-річного москвича обурив цей факт, а тому він побив дільничного. Після цього чоловіка арештували, проте повістки так і не вручили.

Нагадаємо, у Москві через мобілізацію 39-річний чоловік вчинив самогубство.

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