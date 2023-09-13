У Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі

В Москві відбулися пожежа і вибухи біля останкінської вежі.

На місці пожежі підіймається стовп чорного диму та було чути тривожні вибухи.

Власне очевидці повідомили про гучну "бавовну" на північному сході Москви.

У районі станції метро «Владикине» - хмара диму, на місці чути звуки вибухів. «Почув вибухи, потім було видно сполохи вогню, дим. Зараз стягуються пожежні машини», — повідомляє очевидець.

Тим часом у МНС РФ повідомили, що на Нововолодикінському проїзді спалахнуло сміття. Мовляв, займання оперативно ліквідували.

Тим часом, прикордонники РФ зіткнулися з браком можливостей та обладнання для протистояння можливим транскордонним рейдам на територію РФ, а також для боротьби з так званими "атаками дронів".

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