У Кремлі запевняють, що постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

У Московській області в аеропорту "Внуково" розбився гелікоптер Мі-8, належить спеціальному льотному загону "Росія". Ним користуються перші особи та чиновники найвищого рангу.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

За попередньою інформацією, гелікоптер під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною. Пізніше заявили, що катастрофа сталася безпосередньо перед зльотом.

"Командир повітряного судна доповів про несправність та припинив зліт. У Мі-8 пошкоджено один із гвинтів. Попередньо постраждалих немає", - пише телеграм-канал "Mash".

Тим часом "Shot" стверджує, що гелікоптер СЛО "Росія" розкрутило перед злетом, через що і сталася аварія. Втім, офіційної причини авіакатастрофи наразі немає. На місці працюють екстрені служби.

Як розповіли для кремлівського пропагандистського видання "РИА Новини" в управлінні справами президента, гелікоптер отримав у "Внуково" пошкодження рульового гвинта до зльоту. Запевняють, постраждалих немає.

У Росії падають військові вертольоти

Нагадаємо, що за останній час у РФ побільшало авіакатастроф за участю військових літаків. 16 грудня в Улан-Уде (Бурятія) розбився вертоліт Мі-8, на борту перебувало три особи. Усі загинули. Відомо, що гвинтокрил вилетів з аеропорту "Східний" до аеродрому "Байкал". Причина аварії наразі невідома.

На початку грудня у Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31.

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