У Москві розпочалася "бавовна" о 4 ранку: вибухи лунають у різних районах міста

Моніторингові канали повідомляють про низку вибухів у Москві та Московській області.

Причиною вибухів нібито стала недолуга робота російського "ППО" на будівлям містян.

Тим часом місцеві ЗМІ переконують, що "ЗСУ знову намагаються атакувати місто". Про гучні звуки повідомляли мешканці центру та півдня столиці. За їхніми словами приблизно о 4 ранку пролунав перший вибух, потім піднявся дим.

Пропагандистичне "видання" ТАРС інформує, що уламки безпілотника виявлені на Комсомольському проспекті в Москві, мовляв, про це повідомили в екстрених службах.

За даними Telegram-каналу "112", попередньо один БпЛА врізався у житловий будинок у місті.

Російський пропагандист Володимир Соловйов у відповідь на атаку нібито невідомих безпілотників агресивно відреагував у соціальних мережах "Пора зносити урядовий квартал у Києві".

Також за інформацією пабліків, є влучання у військову казарму.

До того у соціальних мережах російські ЗМІ демонструють будівлю на Комсомольському проспекті столиці, неподалік Міністерства оборони. Біля нього знайдені уламки нібито "українського дрона". У приміщенні вибиті шибки, навколо машини поліції та "швидкої". Рух Комсомольським проспектом від центру Москви у бік області перекрито.

Ще один безпілотник потрапив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова у Москві, повідомили в екстрених службах.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованому півострові Крим також лунають вибухи.

Додамо, що раніше доволі гучно було поблизу аеропорту в Рязанській області. Попередньо, його атакували невідомі БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає.