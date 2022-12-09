Громадянин Киргизстану, який нічого не підозрював, був затриманий просто у відділенні банку.

У Москві система розпізнавання облич заплуталася в азійській зовнішності і прийняла громадянина Киргизстану за якута, що перебуває в розшуку.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Поліцейські за наведенням системи 8 грудня затримали громадянина Киргизстану Абдульбасіра Ерматова просто у відділенні банку. Проте у відділенні поліції під час перевірки документів затриманого виявилося, що чоловік абсолютно чистий перед законом.

Система розпізнавання осіб прийняла киргиза за іншу людину, а саме Дмитра Купріянова, що перебуває в розшуку Федеральної служби виконання покарань Якутії.

Система дала збій через дещо схожі обличчя чоловіків. Тож поліція "пробила" дані Ерматова по всіх базах та відпустила.

Нагадаємо, ще навесні британські медіа попередили про небезпечний новий застосунок для телефону NewProfilePic. Він пропонує безкоштовний цифровий аватар, робить фото з розпізнаванням обличчя та може надсилати їх до Москви.

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