У Москві скінхеди з нацистскою символікою влаштували масову бійку зі стріляниною

Поліція затримала 19 осіб.
Спроба зірвати закритий концерт у Москві закінчилась масовою бійкою із перестрілкою за участі скінхедів і антифашистів.
Про це пише низка російських видань.
Проте офіційних подробиць події місцеві правоохоронці не повідомляють, але ЗМІ пишуть, що бійка відбувалась близько 19 години напередодні просто у дворах житлових будинків. В ній брали участь кілька десятків людей. За інформацією Baza, масову бійку прямо на вулиці влаштували "дві великі групи чоловіків, озброєні вогнепальною зброєю" і з прапорами "з нацистською символікою".
У поліції Москви лише повідомили, що інформації про постраждалих не надходило. А в результаті події було затримано 19 осіб, але в чому їх підозрюють, не уточнюють.