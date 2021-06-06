У Москві скінхеди з нацистскою символікою влаштували масову бійку зі стріляниною

Поліція затримала 19 осіб.

Спроба зірвати закритий концерт у Москві закінчилась масовою бійкою із перестрілкою за участі скінхедів і антифашистів.

Про це пише низка російських видань.

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Проте офіційних подробиць події місцеві правоохоронці не повідомляють, але ЗМІ пишуть, що бійка відбувалась близько 19 години напередодні просто у дворах житлових будинків. В ній брали участь кілька десятків людей. За інформацією Baza, масову бійку прямо на вулиці влаштували "дві великі групи чоловіків, озброєні вогнепальною зброєю" і з прапорами "з нацистською символікою".

У поліції Москви лише повідомили, що інформації про постраждалих не надходило. А в результаті події було затримано 19 осіб, але в чому їх підозрюють, не уточнюють.

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