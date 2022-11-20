У Москві спалахнула масштабна пожежа: горять магазини, у вогні заблоковані люди (відео)

У Росії сьогодні, 20 листопада, сталася масштабна пожежа. Там у Москві горить складське приміщення.

Росія знову палає. На цей раз у Москві спалахнули складські приміщення, в яких розташовані магазини світильників, меблів та квітів.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

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Як стало відомо, інформація про пожежу почала поступати приблизно о 15:00. На Комсомольскій площі в Москві спалахнула двоповерхова будівля, яка використовується як складське приміщення. Площа пожежі сягнула двох тисяч “квадратів”. В будівлі сталося руйнування на площі в 500 квадратних метрів. У будівлі досі перебувають заблоковані росіяни.

Фото: соцмережі

Пожежу планується гасили гвинтокрилом Ка-32.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області Росії стався вибух 19 листопада, а місцева влада заявила про нібито обстріл міста Шебекіно. Будівля, де стався вибух, була зруйнована і там зайнялася пожежа.

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