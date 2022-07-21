У Москві спалахнула масштабна пожежа на даху багатоповерхівки: відео

Над Ленінським проспектом у столиці Росії здійнялися клуби диму — загорілася покрівля восьмиповерхового житлового будинку на площі близько 1000 квадратних метрів.

Проти ночі 21 липня у російській столиці Москві загорівся дах багатоквартирного будинку на Ленінському проспекті.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи відео з місця пригоди.

Загальна площа займання становить близько 1000 квадратних метрів. Вогонь перекинувся із покрівлі на квартири верхніх поверхів.

Рух Ленінським проспектом частково обмежений через густі клуби диму та значну кількість пожежної техніки, яку залучено для ліквідації масштабної пожежі.

На місці працює кілька пожежних розрахунків у складі 128 осіб та 38 одиниць техніки. Пожежу допомагав гасити гелікоптер.

На місце прибули евакуатори, щоб забрати припарковані в небезпечній близькості машини.

Із житлового будинку евакуйовано близько 400 людей, ще одного вдалося дістати з ліфта.

За попередньою інформацією, пожежу було локалізовано, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше столиці Росії спалахнув хмарочос "Москва-сіті".

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