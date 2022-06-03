У Москві спалахнула масштабна пожежа у бізнес-центрі: всередині перебувають люди (відео)

У Москві спалахнула масштабна пожежа у бізнес-центрі: всередині перебувають люди (відео)

У столиці держави-агресорки Москві зранку, 3 червня, спалахнула масштабна пожежа у бізнес-центрі "Гранд Сетунь плаза".

Площа займання становить понад 1000 квадратних метри, всередині приміщення можуть і надалі перебувати люди.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Пожежі у бізнес-центрі присвоєно найвищий ранг небезпеки. Російські рятувальники вивели з приміщення 120 людей, проте там і надалі можуть перебувати співробітники бізнес-центру.

Повідомляється, що займання сталось через закорочення. Про кількість потерпілих та загиблих російські пропагандисти не повідомляють.

Нагадаємо, за добу російські окупанти обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" і ракетами "повітря-земля". Під ударом опинилися 17 населених пунктів, є загиблі та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів - житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС, тролейбусний парк.

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