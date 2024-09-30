У Москві спалахнула потужна пожежа в багатоквартирному будинку: люди стрибають із вікон

Житель будинку вистрибнув із вікна під час пожежі.
Сильна пожежа сталася у житловому будинку в районі Дегуніно у Москві.
Про це інформують рос"ЗМІ".
Горять кілька поверхів будівлі. За попередніми даними, постраждали кілька людей. На місце НП виїхали співробітники МНС.
Місцеві розповіли, що чули вибухи. А біля місця пожежі лежать балони із газом.
Загалом мешканці будинку чули вісім вибухів. Після цього почали руйнуватися конструкції будинку.
З квартир йде густий білий дим і не видно вогню. Місце події оточене співробітниками МНС. Біля будинку стоїть дві швидкі допомоги.
Житель будинку вистрибнув із вікна під час пожежі у ЖК "Селігер сіті".
Рятувальники евакуювали чотирьох осіб: трьох дорослих та одну дитину з шостого поверху.
Нагадаємо, у Ростовській області спалахнула пожежа після атаки безпілотників. Більше про це читайте у новині.
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