У Москві спалахнула велика пожежа на електрозаводі (фото, відео)

На електрозаводі в Москві спалахнула масштабна пожежа ввечері 7 грудня.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

З будівлі заводу на Електрозаводській вулиці Москви валить густий чорний дим. На місце прямують пожежники.

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Очевидці зняли на відео полум’я та дим, що здіймається з Преображенської набережної. За даними пабліків, загорівся один із промислових корпусів.

Про постраждалих і причину пожежі не повідомляється.

Зауважимо, електрозавод був збудований 1928 року. Він виготовляє електротехнічне обладнання всіх галузей, зокрема оборонного комплексу.

Пожежа на електрозаводі в Москві 7 грудня / Фото: російські пабліки

Пожежа на електрозаводі в Москві 7 грудня / Фото: російські пабліки

На електрозаводі в Москві – велика пожежа

До слова, раніше цього ж дня в російському Улан-Уде під час зльоту загорівся вантажний літак. Очевидці зняли на відео охоплене вогнем авіасудно в небі.

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