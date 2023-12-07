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У Москві спалахнула велика пожежа на електрозаводі (фото, відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Москві спалахнула велика пожежа на електрозаводі (фото, відео)

Пожежа на електрозаводі в Москві / Фото: російські телеграм-канали

Завод виготовляє електротехнічне обладнання всіх галузей, зокрема оборонного комплексу.

На електрозаводі в Москві спалахнула масштабна пожежа ввечері 7 грудня.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

З будівлі заводу на Електрозаводській вулиці Москви валить густий чорний дим. На місце прямують пожежники.

Очевидці зняли на відео полум’я та дим, що здіймається з Преображенської набережної. За даними пабліків, загорівся один із промислових корпусів.

Про постраждалих і причину пожежі не повідомляється.

Зауважимо, електрозавод був збудований 1928 року. Він виготовляє електротехнічне обладнання всіх галузей, зокрема оборонного комплексу.

Пожежа на електрозаводі в Москві 7 грудня / Фото: російські пабліки / ©
Пожежа на електрозаводі в Москві 7 грудня / Фото: російські пабліки
Пожежа на електрозаводі в Москві 7 грудня / Фото: російські пабліки / ©
Пожежа на електрозаводі в Москві 7 грудня / Фото: російські пабліки

На електрозаводі в Москві – велика пожежа

На електрозаводі в Москві – велика пожежа

До слова, раніше цього ж дня в російському Улан-Уде під час зльоту загорівся вантажний літак. Очевидці зняли на відео охоплене вогнем авіасудно в небі.

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Дата публікації
Перегляди
788
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