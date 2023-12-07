У Москві спалахнула велика пожежа на електрозаводі (фото, відео)

Завод виготовляє електротехнічне обладнання всіх галузей, зокрема оборонного комплексу.
На електрозаводі в Москві спалахнула масштабна пожежа ввечері 7 грудня.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
З будівлі заводу на Електрозаводській вулиці Москви валить густий чорний дим. На місце прямують пожежники.
Очевидці зняли на відео полум’я та дим, що здіймається з Преображенської набережної. За даними пабліків, загорівся один із промислових корпусів.
Про постраждалих і причину пожежі не повідомляється.
Зауважимо, електрозавод був збудований 1928 року. Він виготовляє електротехнічне обладнання всіх галузей, зокрема оборонного комплексу.
До слова, раніше цього ж дня в російському Улан-Уде під час зльоту загорівся вантажний літак. Очевидці зняли на відео охоплене вогнем авіасудно в небі.
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