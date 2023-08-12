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У Москві спалахнув автомобіль із автопарку Кремля: кому він належить (фото)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Москві спалахнув автомобіль із автопарку Кремля: кому він належить (фото)

У Москві загорівся автомобіль кремлівського чиновника / Фото: скриншот з відео

Автомобіль BMW належить автобазі управління адміністрації президента РФ.

У п’ятницю, 11 серпня, на Ленінградському проспекті в Москві спалахнув автомобіль BMW з урядовими номерами.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, авто належить автобазі управління адміністрації президента Путіна. 

Із нез’ясованих наразі причин загорівся двигун кремлівської “бехи”. Внаслідок пожежі трохи згорів і салон автомобіля.

На місці події невдовзі з'явилися пожежники, які загасили полум'я. В салоні авта, за попередньою інформацією, нікого не було.

Пожежники загасили пожежу у BMW чиновника адміністрації Путіна / © скриншот з відео
Пожежники загасили пожежу у BMW чиновника адміністрації Путіна / Фото: скриншот з відео

За відкритими джерелами, на які посилається Telegram-канал, машина закріплена за заступником начальника управління президента Російської Федерації з державних нагород Сергієм Зубковим. 

Офіційно інформацію досі не підтверджено.

Нагадаємо, у серпні 2022 року донька ідеолога "руского міра" Дар'я Дугіна загинула внаслідок вибуху  автомобіля у Московській області.

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Дата публікації
Перегляди
157
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