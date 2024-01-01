У Москві спалахнув величезний ангар з дизпаливом та гірськолижний комплекс

Пожежа в Москві — на заході столиці Росії спалахнув ангар із дизельним пальним на площі близько 1000 квадратів.

За інформацією SHOT, двоповерхова металева будівля з прибудовою на території гірськолижного комплексу "Лата Трек" спалахнула на початку другої години ночі.

Наразі на місці працюють пожежники, даних про постраждалих поки що не було.

Також пожежа сталася на Рубльовському шосе.

Також читайте У Дніпрі пролунали вибухи: потурбуйтеся про власну безпеку

За інформацією Mash, горить гірськолижний комплекс. Площа займання 800 квадратів. Інформації щодо постраждалих немає, на місці працюють співробітники МНС.

Гірськолижний комплекс горить на крилатських пагорбах у Москві, - інформує рос"ЗМІ" Baza. Площа пожежі – 800 кв. метрів. Стовпи чорного диму видно здалеку. На місці працюють наряди МНС. За попередніми даними, постраждалих немає.

Мешканці району повідомляють про вибухи деяких цистерн із паливом на території комплексу. Але, найімовірніше, це звуки феєрверків, що розриваються.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку - вибухи: є поранені та загиблі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.