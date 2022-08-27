У Москві спалили BMW X6 працівника Генштабу, який відповідає за військову цензуру (фото)

Підпалити авто могла жінка, яка заявила, що виступає проти війни в Україні.

Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.

Зауважимо, що Секретарьов працює у восьмому управлінні російського Генштабу, яке відповідає за військову цензуру. Працівники управління стежать, щоб у ЗМІ не з'являлася "неправильна інформація" про армію РФ.

Авто працівника Генштабу стояло у дворі будинку на Ленінградському шосе і там раптово спалахнуло. Найбільше постраждала задня частина – багажник повністю вигорів.

За кілька метрів від автомобіля вигоріла трава, а також, за словами очевидців, неподалік від машини бачили підозрілу дівчину.

Згодом BAZA повідомив про начебто затримання жінки, яка підпалила авто Секретарьова. За даними джерел каналу, вона нібито заявила, що виступає проти "спеціальної воєнної операції".

Також повідомляється, що жінка облила бензином багажник автомобіля та підпалила.

Фото: BAZA

Нагадаємо, в окупованій Михайлівці на Запоріжжі знайшли повішеним колаборанта Андрія Рижкова, який з приходом російських загарбників став "начальником поліції".

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