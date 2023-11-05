У Москві співак-путініст влаштував "ядерне" шоу і натиснув "червону кнопку" – відео

Фанат диктатора Путіна імітував ядерний вибух на концерті.
У Москві на своєму концерті співак Shaman (справжнє ім'я – Ярослав Дронов), який є ярим прихильником президента-диктатора Росії Володимира Путіна, підтримав ідею Кремля щодо застосування ядерної зброї і показав імітацію запуску ракети з ядерною боєголовкою, натиснувши "червону кнопку".
Відео з концерту путініста поширили у Мережі.
"Ядерне" шоу супроводжувалося піснею "Я русский", в якій прославляється війна проти України. Під час виконання "патріотичної пісні" чоловік підніс співаку валізу з кнопкою червоного кольору, що уособлює запуск ядерної ракети.
Коли Shaman натиснув на кнопку – в небі пролунали десятки вибухів від феєрверків.
Як пишуть ЗМІ, подібне шоу артист-путініст влаштовує не вперше, але раніше валізу виносили на концертах у регіонах і на центральних каналах РФ це не транслювали.
Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, навіщо Кремль посилив "ядерну риторику".
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