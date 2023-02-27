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У Москві сталась пожежа на станції метро: спалахнув вагон, все у диму, люди тікають (фото, відео)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1916
Час на прочитання
1 хв
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У Москві сталась пожежа на станції метро: спалахнув вагон, все у диму, люди тікають (фото, відео)

Фото: Фото з соціальних мереж

Через задимлення стався збій у роботі московського метро.

У столиці країни-агресорки Москві 27 лютого спалахнув вагон на станції метро Спортивна. Через це в підземці багато диму, росіяни тікають з місця події.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Очевидці стверджують, що вся станція була в диму. Росіяни публікують відео, як вони тікають з місця задимлення та скаржаться на те, що їм тяжко дихати. Також через займання у московському метро стався збій. 

Згодом стало відомо, що в одному з вагонів спалахнув двигун. За попередніми даними, постраждалих через інцидент немає, росіян евакуювали з місця пожежі.

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, в Москві викладач побив школяра під час уроку фінансової грамотності. Попередньо, йому не сподобалася зачіска восьмикласника.

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Дата публікації
Перегляди
1916
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