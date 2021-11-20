У Москві сталася ДТП за участю автівки топ-бізнесмена: загинув відомий блогер

Ще однією жертвою аварії став президент Федерації автомобільного спорту Дагестану.

У Москві, на Кутузовському проспекті сталася ДТП за участю відомого блогера Саїда Губденського. Його BMW виїхав на зустрічну смугу і влетів у Mercedes, що належить бізнесмену з топ-200 найбагатших людей Росії за версією журналу Forbes - Ратміру Тімашеву. Від численних травм Губденський помер на місці.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Чи був Тімашев у машині, невідомо.

Повідомляється, що ще однією жертвою аварії на Кутузовському проспекті став президент Федерації автомобільного спорту Дагестану Заур Ібрагімов. Він був пасажиром блогера.

Ще двоє людей важко постраждали.

Нагадаємо, у Києві водій таксі знепритомнів за кермом, врізався у дерево та стовп. Медики протягом 40 хвилин намагалися реанімувати водія, але, на жаль, чоловік помер. Пасажирка, яка була у салоні таксі, жива.

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