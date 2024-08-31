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У Москві сталася потужна пожежа: полум'я гасять вертольоти та корабель (відео)

У Москві сталася потужна пожежа: полум'я гасять вертольоти та корабель (відео)

Потужна пожежа в Москві / Фото: скриншот з відео

Площа загорання становить близько тисячі квадратних метрів.

У суботу, 31 серпня, у російській столиці Москві сталася потужна пожежа у триповерховій адміністративній будівлі.

Відео з місця події публікують в Telegram-каналах. 

Очевидці повідомляють про велику кількість пожежних бригад, які залучено для гасіння полум’я. 

Над місцем пожежі на Бережківській набережній кружляють чотири вертольоти Ка-32 з водозливними пристроями, які скинули на вогонь уже понад 350 тонн води.

До гасіння пожежі залучено також пожежний корабель, тому рух Москва-рікою перекрито. 

Площа загорання становить близько тисячі квадратних метрів, вогонь від адмінбудівлі перекинувся на складські приміщення.

Російські пропагандисти та оперативні служби повідомили, що ймовірною причиною пожежі стали проблеми із електроживленням у будівлі. 

У Москві потужну пожежу гасять вертольоти та корабель

У Москві потужну пожежу гасять вертольоти та корабель

Нагадаємо, раніше, 28 серпня, у Мережі з’явилося відео із Рязанської ДРЕС, яку огорнули клуби диму. У місцевих пабліках повідомляли, що незадовго до того пролунали вибухи. 

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