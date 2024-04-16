У Москві сталася пожежа на військовому заводі "Авангард", де виробляють зенітні ракети — ЗМІ

У столиці Росії сталася пожежа на військовому заводі "Авангард", де виробляють зенітні ракети.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

За інформацією журналістів, пожежа сталась у цеху №12 машинобудівного заводу "Авангард" і охопила площу 50 кв. м.

Згодом стало відомо, що пожежу локалізували.

Йдеться про АТ Московський машинобудівний завод "Авангард", який входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".

На підприємстві виробляються, зокрема, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. На сайті заводу сказано, що це єдине у Росії підприємство, яке виробляє такі ракети.

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