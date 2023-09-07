У Москві сталася пожежа на заводі з виробництва авіадвигунів та корабельних радарів

Причина загоряння не встановлена.
У четвер, 7 вересня, сталася пожежа на заводі "Салют", який є одним із найбільших підприємств у Росії з виробництва авіаційних двигунів. Крім того, підприємство займається виготовленням корабельних радарів.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Через пожежу, якій надали підвищений рівень складності, із будівлі заводу, розташованої на вулиці Плеханова в столиці держави-агресора, евакуювали людей.
"З вікон третього поверху валить густий чорний дим", – повідомляють очевидці.
Telegram-канал Baza повідомив, що пожежа почалася на третьому поверсі цього підприємства, де розміщений склад мікроелектроніки. За інформацією Telegram-каналу Mash, вогонь спалахнув у лабораторії, де зберігався горючий натрій.
Вогонь вдалося досить швидко загасити, про постраждалих і завдані збитки не повідомляють. Причина загоряння не встановлена.
Відомо, що завод "Салют" як підприємство, яке виконує замовлення російських військових, від 2022 року перебуває під санкціями США.
Нагадаємо, 9 серпня на Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух.
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