У Москві сталася пожежа на заводі з виробництва авіадвигунів та корабельних радарів

У четвер, 7 вересня, сталася пожежа на заводі "Салют", який є одним із найбільших підприємств у Росії з виробництва авіаційних двигунів. Крім того, підприємство займається виготовленням корабельних радарів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Через пожежу, якій надали підвищений рівень складності, із будівлі заводу, розташованої на вулиці Плеханова в столиці держави-агресора, евакуювали людей.

"З вікон третього поверху валить густий чорний дим", – повідомляють очевидці.

Telegram-канал Baza повідомив, що пожежа почалася на третьому поверсі цього підприємства, де розміщений склад мікроелектроніки. За інформацією Telegram-каналу Mash, вогонь спалахнув у лабораторії, де зберігався горючий натрій.

Вогонь вдалося досить швидко загасити, про постраждалих і завдані збитки не повідомляють. Причина загоряння не встановлена.

Відомо, що завод "Салют" як підприємство, яке виконує замовлення російських військових, від 2022 року перебуває під санкціями США.

Нагадаємо, 9 серпня на Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух.

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