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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Москві стався вибух у багатоповерхівці: є жертви та загроза обвалення (відео)

Внаслідок пожежі загинули двоє людей, які були заблоковані на балконі 9-го поверху.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожежа в Москві

Пожежа в Москві / © скриншот з відео

У неділю, 4 травня, у Москві стався вибух на дев’ятому поверсі житлового будинку.

Після вибуху спалахнула пожежа, кадри якої публікують місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, в квартирі вибухнув газовий балон. Через вибух обвалилися перекриття на двох поверхах. Існує загроза обвалення цілого під’їзду.

Внаслідок пожежі загинули двоє людей, які були заблоковані на балконі 9-го поверху і задихнулися.

Повідомляється, що загальна кількість постраждалих досягла 15 осіб, багатьох з них госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в центрі російської столиці біля будівлі міжнародного ділового центру «Москва-Сіті» пролунали потужні вибухи.

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