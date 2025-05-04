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У Москві стався вибух у багатоповерхівці: є жертви та загроза обвалення (відео)
Внаслідок пожежі загинули двоє людей, які були заблоковані на балконі 9-го поверху.
У неділю, 4 травня, у Москві стався вибух на дев’ятому поверсі житлового будинку.
Після вибуху спалахнула пожежа, кадри якої публікують місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, в квартирі вибухнув газовий балон. Через вибух обвалилися перекриття на двох поверхах. Існує загроза обвалення цілого під’їзду.
Внаслідок пожежі загинули двоє людей, які були заблоковані на балконі 9-го поверху і задихнулися.
Повідомляється, що загальна кількість постраждалих досягла 15 осіб, багатьох з них госпіталізували.
Нагадаємо, раніше в центрі російської столиці біля будівлі міжнародного ділового центру «Москва-Сіті» пролунали потужні вибухи.