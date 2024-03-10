У Москві студент назвав мережу Wi-Fi у гуртожитку "Slava Ukraine": як його покарали

Десять діб арешту за назвою Wi-Fi "Slava Ukraine" дали студенту в Москві.

У Росії студент Московського державного університету, який мешкає у гуртожитку, назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine" і отримав за це 10 діб арешту.

Про це пише російський Telegram-канал "Обережно, новини".

22-річний студент МДУ Олег Тарасов живе у гуртожитку. За інформацією каналу, 2022 року хлопець ходив на антивоєнні мітинги.

6 березня цього року поліція РФ виявила у його гуртожитку мережу під назвою "Slava Ukraine!". Повідомляється, що у жовтні Олег купив новий роутер і при підключенні створив мережу під такою назвою.

Студента звинуватили у "публічній демонстрації екстремістської символіки з метою пропаганди гасла українських націоналістів". Його заарештували на 10 діб.

Роутер вважали знаряддям скоєння правопорушення та конфіскували. У разі повторного такого порушення парубкові може загрожувати кримінальна справа.

Нагадаємо, в Росії заборонили публічно демонструвати символіку та атрибутику ОУН-УПА, а також використати гасло "Слава Україні" – "Героям слава".

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