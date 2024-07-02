У Москві суд заочно заарештував колишніх та чинних українських чиновників – подробиці

У списках Москви: Гройсман, Клімкін та Довгань.

У Москві суд заочно заарештував кількох українських колишніх та чинник чиновників. Так, експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман, ексочільнки МЗС Павло Клімкін, ексміністр фінансів України Олександр Шлапак та командувач військ оперативного реагування генерал Ігор Довгань звинувачуються у "застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни". Вони оголошені у міжнародний розшук.

Про це пише Astra.

Крім того, МВС Росії оголосило в розшук колишнього командувача оперативного командування "Захід" Збройних сил України Ігоря Довганя, ексзаступника керівника антитерористичної операції генерала Владислава Ліщинського і заступника командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Нестеренка.

Нагадаємо, Росія оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ.

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