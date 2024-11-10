У Москві священник здав поліції свого парафіянина: у чому причина

Настоятель московського храму поскаржився в поліцію через слова свого парафіянина щодо порушення заповідей “Не вбий” і “Не забажай дому ближнього свого”.

У Москві поліція затримала у церкві парафіянина Олексія Севастьяненка, який дотримується антивоєнних поглядів. За словами затриманого, донос у поліцію на нього написав настоятель цього храму протоієрей Андрій Ткачов, який переїхав з України у 2014 році.

Про це повідомило видання “ОВД-Інфо”.

Повідомлялося, що настоятель храму Живоначальної Трійці Андрій Ткачов поскаржився в поліцію через слова свого парафіянина щодо порушення заповідей “Не вбий” і “Не забажай дому ближнього свого”.

Раніше Севастьяненко ділився своїми антивоєнними поглядами в особистих розмовах зі священиком.

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Затриманого парафіянина доставили до відділу поліції Басманного району Москви, де його планують залишити на ніч. Наразі невідомо, в якому саме правопорушенні його збираються звинуватити.

У коментарі виданню “Подъем” священик заявив, що жодної заяви в поліцію нібито не писав.

“Я служив службу, і його там за неналежну поведінку прийняли. Я в цей час взагалі не виходив надвір, я був у храмі, нічого не писав”, - стверджує він.

Понад 30 років, до січня 2024 року настоятелем храму Живоначальної Трійці був священик Олексій Умінський. Він заявляв, що не може підтримувати воєнні дії в Україні, тому йому заборонили служіння та позбавили сану. Нині він клірик храму Знамення Божої Матері у Парижі.

Протоієрей Андрій Ткачов, який зайняв місце Умінського, втік до Росії з України після Революції Гідності у 2014 році. Він підтримує політику російської влади та військове вторгнення до України. Зокрема, він закликав окупантів, які з обстрілюють мирні українські міста, заряджати "Гради" "з молитвою".

Нагадаємо, уродженець Львова, який служить у московській церкві, Андрій Ткачов назвав загибель військових РФ на фронті "найкращою зі смертей" і закликав росіян помирати на фронті, а не закінчувати життя, "захлинаючись у блювотинні".