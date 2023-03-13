У Москві священника РПЦ залякали Україною: він віддав невідомим 17 мільйонів рублів

"Батюшку" залякали тим, що хакери з України планують вкрасти його гроші.

У Москві священника Російської православної церкви, яка підтримує масові вбивства українців, залякали Україною. Через це він віддав шахраям понад 17 мільйонів рублів, які "служитель церкви" накопичив під час пастирської роботи.

Про це пише російський телеграм-канал "Обережно, Москва".

70-річний протоієрей однієї із московських церков Анатолій Нагорний накопичив у банку кругленьку суму грошей. До нього почали телефонувати нібито "банківські працівники". Попа залякали тим, що хакери з України зламали його рахунок та планують взяти кредит під заставу московської квартири протоієрея. Попу РПЦ порадили зняти гроші з рахунку та перевести їх у безпечний банк. Нагорний так і зробив. Загалом він віддав невідомим 17 мільйонів рублів і лише після цього звернувся до поліції.

Московський "батюшка" заявив, що він віддавав гроші шахраям, бо нібито довіряв їхнім словам.

Нагадаємо, у Москві палав офіс російського пропагандистського телеканалу "Спас". Цей ЗМП прикриваючись релігією та "вірою у Бога" закликав росіян вбивати українців.

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