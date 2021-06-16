У Москві та області через спалах коронавірусу вводять обов'язкову вакцинацію зайнятого населення

Напередодні у російській столиці посилили карантинні обмеження.

У Москві та області через складну ситуацію з коронавірусом ввели обов'язкову вакцинацію людей, які працюють в сфері торгівлі та послуг.

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Як повідомляє оперативний штаб столиці РФ, у зв'язку з вкрай важкою епідеміологічною ситуацією головний санітарний лікар по Москві ухвалив 16 червня постанову про обов'язкову вакцинацію 60% зайнятих мешканців міста - працівників сфери послуг.

Зазначається, що з метою виконання цієї постанови мер Москви Сергій Собянін ухвалив указ, який визначає механізм та порядок його реалізації, а саме:

до 1 липня має бути створена необхідна інформаційна система, яка дозволяє контролювати процес досягнення необхідних показників вакцинації відповідно до постанови;

Департамент охорони здоров'я Москви має визначити потребу у вакцині, холодильному обладнанні, бригадах та пунктах щеплення;

для підтвердження виконання вимог постанови головного державного санітарного лікаря по Москві організації, індивідуальні підприємці в період від 1 липня до 15 липня надають у електронному вигляді з використанням особистого кабінету юридичної особи, відповідні відомості.

Згідно з постановою, до 15 липня зазначені категорії громадян мають отримати першу дозу вакцини, а до 15 серпня - другу.

"Москва перебуває на роздоріжжі всіх доріг. Саме по нас припадають найстрашніші удари пандемії. Саме тому нам насамперед потрібен надійний захист від небезпечної хвороби, від загибелі тисяч москвичів. Такий захист є - це вакцинація", - заявив Сергій Собянін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці виявили в Москві новий різновид коронавірусу, яка є зміненим "індійським" штамом. Медичні експерти з Великої Британії дійшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється й дуже заразний, поширюється значно швидше, аніж інші мутації COVID-19.

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