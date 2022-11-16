У Москві учениця продала свою цноту за несправжні долари, а потім заявила, що "фальшиві гроші - це злочин"

Дев'ятикласниця із Москви продала свою цноту хлопцю із вечірки за 300 доларів, але вони виявилися фальшими. Коли хлопець запропонував загладити провину, дівчина сказала, що "фальшиві гроші - це злочин".

Про це розповідають у телеграм-каналі Baza.

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"В жовтні учениця познайомилася в метро з хлопцем. Після недовгого спілкування в соціальних мережах він запросив дівчину на незвичайну вечірку за місто, на шашлики. Під час розгару вечірки дівчина поділилася із новим знайоми, що хоче продати свою цноту. Спочатку хлопець запропонував 5 тисяч рублів, а потім вирішив дати 300 доларів, які віддав учениці, а рублі забрал назад. Після першої прожажі дівчина вирішилася і на другу", - йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Зазначається, на наступний день дівчина пішла в банк, щоб обміняти валюту, але долари виявилися фальшивими. Тоді вона у ярості подзвонила хлопцю, якому продалася. Він відповів, що нібито не знав про "фальшивку" і пообіцяв закупити вину за 25 тисяч рублів. Втім, на цей раз дівчину гроші не цікавили. Вона вирішила піти в поліцію, тому що, як вона сказала: "Фальшиві гроші — це злочин". Тепер хлопцю загрожує термін.

Нагадаємо, росіяни, які втікають від мобілізації, шокували Азію стартапами. Вони навчають "правильним" звукам під час інтиму.

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