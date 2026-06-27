У Москві в липні почнуться дуже цікаві явища: експерт про паливну кризу в Росії

Паливна криза у РФ

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Росія намагається подолати проблеми із забезпеченням паливом, розраховуючи на допомогу Білорусі. Водночас можливостей білоруських нафтопереробних заводів недостатньо, щоб компенсувати втрати після ураження російських НПЗ у Москві та навколо неї.

Таку думку у прямому етері Еспресо висловив президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар.

За його словами, у російській столиці вже проявляються ознаки паливної кризи. Причиною стали попередні удари по перекачувальних станціях системи продуктопроводів, через які пальне надходило до Москви та Московської області. Йдеться про так званий кільцевий московський продуктопровід, яким транспортуються бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо.

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«Московський НПЗ, який був нещодавно уражений, відігравав важливу роль, проте ключові постачання робилися з Рязанського НПЗ, який, до речі, стоїть. І тому були введені обмеження. Підтвердження цьому ми бачимо, наприклад, у вигляді черг. Звісно, що зараз не тільки трубами йде постачання пального до Москви та області, а також і залізницею з інших нафтопереробних заводів, які менше зазнали ураження — той же Ярославський НПЗ», — прокоментував президент Центру глобалістики Стратегія XXI.

Гончар зазначив, що додатковою проблемою для Росії є перевантаженість залізничної мережі, через що виникають труднощі з логістикою. Крім того, останнім часом дедалі частіше з’являються повідомлення про перекидання до Москви та області додаткових засобів протиповітряної оборони.

На думку експерта, це може зробити менш захищеними інші важливі об’єкти, які також мають стратегічне значення для функціонування російської інфраструктури.

«Звичайно, Росія відчайдушно намагається отримати допомогу з паливом від Білорусі. Але білоруські НПЗ не можуть замінити тих уражених потужностей нафтопереробки в Москві й навколо Москви. Тому в цій ситуації, якщо нам ще трохи попрацювати, то там становище зазнає принципових змін.

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У нафтових компаній є комерційні запаси, тобто готових нафтопродуктів, але ж вони не безкінечні й вже використовуються. На мою думку, що у липні ми спостерігатимемо дуже цікаві явища, якщо говорити саме про Москву і столичний регіон», — резюмував Гончар.

Раніше повідомлялося, що масштабні удари України по російських НПЗ спровокували дефіцит пального у понад 80 регіонах РФ та рекордно обвалили виробництво бензину.

Ми раніше інформували, що Росія розпочала переговори з Казахстаном про постачання 50 тисяч тонн бензину марки А-92 на тлі скорочення власного виробництва пального після ударів українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі.

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