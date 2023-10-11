У Москві в метро зіткнулися потяги, є постраждалі – фото, відео

У метрополітені Москви, на станції "Печатники", вранці 11 жовтня зіткнулися два потяги. У результаті аварії постраждали п'ятеро пасажирів та машиніст.

Про це пишуть російські телеграм-канали ЗМП.

За даними медіа, через зіткнення двох потягів між вагонами затисло машиніста.

Зіткнення потягів у московському метро / Фото: скриншот

Зіткнення потягів у московському метро/ Фото: скриншот

Дептранс Москви підтвердив інцидент у метро, назвавши те, що сталося "накатом старого складу, який прямував з депо без пасажирів, на поїзд, що вже стояв на станції".

За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, машиніст отримав травми середньої важкості.

"Потяги зіткнулися, як тільки потяг почав виїжджати зі станції "Печатники". Я була у вагоні. Все сталося миттєво. Ті, хто не тримався за поручні, впали та забилися. Я трималася за поручень, але теж головою забилася. Усі швидко вибігли з вагона і побігли у бік виходу. Поліцейські просили всіх відійти і для їхнього блага вийти на вулицю", - розповіла пасажирка метро.

Нагадаємо, у Росії "вагнерівець" зґвалтував двох неповнолітніх дівчат і пограбував підлітка.

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