У Москві в “Президент-готелі” упав ліфт з висоти 7 поверху: двоє загиблих (фото, відео)

Причиною НП стало порушення правил проведення ремонтних робіт.
Увечері в четвер, 13 січня, у столиці Росії сталася НП у “Президент-готелі”. На висоті сьомого поверху обірвалася ліфтова кабіна з людьми.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у столичних екстрених службах.
За попередньою інформацією, у будівлі готелю проводився ремонт. Ліфт, у якому були двоє робітників, упав із висоти сьомого поверху. Судячи з прізвищ, це були заробітчани вірменського походження. Вони спускалися після зміни, коли ліфт зірвався вниз.
Одного загиблого виявили на долівці, а другий опинився між кабіною ліфта та стіною.
Як повідомили в МНС, причиною падіння кабіни стало порушення правил проведення ремонтних робіт.
У Telegram-каналах російських видань публікують фото та відео з місця НП.
Російська прокуратура проводить перевірку.
Нагадаємо, раніше на цегельному заводі у російському місті Зеленокумську в Ставропольському краї загинули двоє робітників, ще один - отримав травми.
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