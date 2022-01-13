У Москві в “Президент-готелі” упав ліфт з висоти 7 поверху: двоє загиблих (фото, відео)

У Москві в “Президент-готелі” упав ліфт з висоти 7 поверху: двоє загиблих (фото, відео)

Причиною НП стало порушення правил проведення ремонтних робіт.

Увечері в четвер, 13 січня, у столиці Росії сталася НП у “Президент-готелі”. На висоті сьомого поверху обірвалася ліфтова кабіна з людьми.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у столичних екстрених службах.

За попередньою інформацією, у будівлі готелю проводився ремонт. Ліфт, у якому були двоє робітників, упав із висоти сьомого поверху. Судячи з прізвищ, це були заробітчани вірменського походження. Вони спускалися після зміни, коли ліфт зірвався вниз.

Одного загиблого виявили на долівці, а другий опинився між кабіною ліфта та стіною.

Як повідомили в МНС, причиною падіння кабіни стало порушення правил проведення ремонтних робіт.

У Telegram-каналах російських видань публікують фото та відео з місця НП.

Російська прокуратура проводить перевірку.

Нагадаємо, раніше на цегельному заводі у російському місті Зеленокумську в Ставропольському краї загинули двоє робітників, ще один - отримав травми.

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