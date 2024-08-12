У Москві вандали облили червоною фарбою посольство Литви: як відреагувало МЗС

Литва засудила напад на своє посольство в Москві.

У Москві посольство Литви в Росії було залите червоною фарбою. Міністерство закордонних справ Литви підтвердило цю інформацію.

Про це повідомило видання LRT.lt

"Сьогодні вранці четверо осіб у масках обмазали червоною фарбою вхід до посольства Литви в Москві. МЗС Литовської Республіки викликало представника Росії та вручили йому сувору ноту протесту", — зазначили в МЗС та добавили, що нота була передана раднику посольства Андрію Гасюку.

Згідно з даними МЗС, "співробітники поліції РФ, що забезпечували зовнішню охорону посольства, на напад не відреагували, а викликана поліція прибула пізніше, ніж через півгодини".

Литва в ноті вимагає від Російської Федерації дотримання міжнародних зобов'язань, вжиття всіх заходів для забезпечення збереження майна та приміщень посольства, розслідування акту вандалізму та притягнення винних до відповідальності.

Посольство Литви у Москві облили червоною фарбою

"Просимо також дати роз’яснення, чому співробітники Російської Федерації, які забезпечують охорону, не відреагували на напад і як буде забезпечено, щоб подібні напади та халатна робота співробітників служби безпеки посольства не повторились у майбутньому", — повідомили в МЗС.

Відповідно до записів, входи в посольство покриті червоною фарбою, постраждала також вивіска посольства Литви, на якій залишилися червоні відбитки долоней.

У 2022 році Литва офіційно відкликала свого повноважного представника в Москві Ейтвідаса Баярунаса.

Нагадаємо, у Литві звільнили співробітницю Департаменту міграції за незаконне отримання російського громадянства і приховування цього факту. Під час внутрішнього розслідування також позбавили її литовського паспорта.