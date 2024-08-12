У Москві вандали облили червоною фарбою посольство Литви: як відреагувало МЗС

Литва засудила напад на своє посольство в Москві.
У Москві посольство Литви в Росії було залите червоною фарбою. Міністерство закордонних справ Литви підтвердило цю інформацію.
Про це повідомило видання LRT.lt
"Сьогодні вранці четверо осіб у масках обмазали червоною фарбою вхід до посольства Литви в Москві. МЗС Литовської Республіки викликало представника Росії та вручили йому сувору ноту протесту", — зазначили в МЗС та добавили, що нота була передана раднику посольства Андрію Гасюку.
Згідно з даними МЗС, "співробітники поліції РФ, що забезпечували зовнішню охорону посольства, на напад не відреагували, а викликана поліція прибула пізніше, ніж через півгодини".
Литва в ноті вимагає від Російської Федерації дотримання міжнародних зобов'язань, вжиття всіх заходів для забезпечення збереження майна та приміщень посольства, розслідування акту вандалізму та притягнення винних до відповідальності.
"Просимо також дати роз’яснення, чому співробітники Російської Федерації, які забезпечують охорону, не відреагували на напад і як буде забезпечено, щоб подібні напади та халатна робота співробітників служби безпеки посольства не повторились у майбутньому", — повідомили в МЗС.
Відповідно до записів, входи в посольство покриті червоною фарбою, постраждала також вивіска посольства Литви, на якій залишилися червоні відбитки долоней.
У 2022 році Литва офіційно відкликала свого повноважного представника в Москві Ейтвідаса Баярунаса.
Нагадаємо, у Литві звільнили співробітницю Департаменту міграції за незаконне отримання російського громадянства і приховування цього факту. Під час внутрішнього розслідування також позбавили її литовського паспорта.
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