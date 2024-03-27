У Москві вантажівка протаранила пасажирський літак, що летів до Дубая: фото

Найбільший та найдорожчий у світі авіалайнер вартістю майже $500 млн відсторонено від польотів, проводиться оцінка його технічного стану.

У московському аеропорту “Домодєдово” спецмашина з водою пошкодила пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай.

Як повідомили виданню “Подъем” у пресслужбі аеропорту, під час зіткнення пасажирів на борту не було.

Інцидент трапився під час обслуговування рейсу ЕК134 ВС 380-800, який мав вирушити о 16:35 за московським часом (15:35 за Києвом).

За даними Telegram-каналу 112, водій спецмашини, яка мала заправити літак питною водою, переплутав педалі газу та гальм і “пропоров” верхньою частиною авто "пузо" лайнера.

Однак Mash повідомляє, що 59-річного водія начебто паралізувало за кермом: попередньо у нього інсульт, зараз його госпіталізовано.

Наразі найбільший та найдорожчий у світі пасажирський літак вартістю майже $500 млн відсторонено від польотів, проводиться оцінка його технічного стану.

З пасажирами працюють представники авіакомпанії, їм обіцяють виліт наступним рейсом, із затримкою не більш, ніж 8 годин.

Нагадаємо, на початку березня цього року у російському місті Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково вантажівка пошкодила крило пасажирського літака авіакомпанії “Побєда”, який повинен був вилетіти до Новосибірська.

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