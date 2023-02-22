У Москві "вчитель року" займався сексом з ученицями в школі і знімав це на відео

Вчитель, який кілька разів входив до "Топ-50 вчителів РФ та СНД" використовував школярок для виробництва порнографії.

У столиці Росії лауреат конкурсу "Вчитель року Москви" займався сексом з неповнолітніми ученицями в школі і знімав це на камеру. Відомо, що 39-річний вчитель працює в одній зі шкіл у районі Новогіреєво.

Як повідомляє видання REGNUM з посиланням на джерела у поліції, проти педагога у понеділок, 21 лютого, порушили відразу дві кримінальні справи за використання неповнолітньої особи задля виготовлення порнографічних матеріалів та предметів.

За версією слідства, вчитель знімав порнографічні відео з ученицями школи. Зараз вже відомо про щонайменше двох дівчат, з якими чоловік вступав у статевий зв'язок на камеру. Деякі з цих відео були записані у корпусах школи.

"Від лютого 2020 року до квітня 2021 року підозрюваний вступав в інтимні відносини з неповнолітнім і здійснював запис на відео. Це відбувалося у кількох корпусах школи, а також за місцем проживання неповнолітньої та підозрюваного. Заведено кримінальну справу", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування оперативникам вдалося встановити ще одну дівчинку, з якою вчитель записував подібні відео у школі влітку 2019 року. За цим епізодом було розпочато ще одну кримінальну справу.

Відомо, що підозрюваний є лауреатом конкурсу "Вчитель року Москви" та кілька разів входив до "Топ-50 вчителів РФ та СНД".

Нагадаємо, в Росії підліток шантажував ученицю шостого класу її інтимними відео, які злив у Мережу.

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