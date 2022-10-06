У Москві вибухнуло авто і спалахнула пожежа: ймовірний палій вигукував гасла проти війни (відео)

Біля відомого ділового центру загорілися дві машини, а ймовірного палія вже затримали.

У Москві 6 жовтня вибухнув автомобіль біля вежі "Федерація" ділового центру "Москва-Сіті". Внаслідок вибуху горять дві машини.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Підписники каналів надсилають відео з двома авто, що горять. З них валить густий дим. Проте пожежу вже локалізували надзвичайники, які працюють на місці.

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"За словами очевидців, автомобіль біля "Москва-Сіті" підпалив чоловік. Він стояв за 25 метрів від входу і кидав у машини щось схоже на пляшки чи петарди. Палія вже затримала поліція", – йдеться у повідомленні.

На відео також зафіксований момент затримання ймовірного палія. Зазначається, що чоловік вигукував якісь політичні гасла, проте не вказаний їхній зміст.

За словами очевидців, затриманий поводився неадекватно: розбивав свій телефон, тримав у руках м'яку іграшку і невпинно кричав.

Водночас Telegram-канал Baza повідомив, що чоловік вигукував антивоєнні гасла. Також повідомляється, що за попередньою версією, у руках ймовірного палія були пляшки із запалювальною сумішшю.

Підпали в Росії

Нагадаємо, в серпні у Москві жінка на знак протесту проти війни в Україні підпалила авто BMW X6 заступника начальника управління Генштабу збройних сил Росії Євгена Секретарьова. Він на своїй посаді відповідав за військову цензуру.

Зауважимо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України жителі російської глибинки спалили вже десятки військкоматів коктейлями Молотова. А від початку "часткової мобілізації" підпали почастішали.

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