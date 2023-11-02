У Москві виставили макет ядерної "Цар-бомби": на що натякає Путін

На ВДНГ у російській столиці з’явився макет найпотужнішої ядерної бомби, випробування якої відбулося понад 60 років тому.

У четвер, 2 листопада, у столиці держави-агресорки Москві перед відкриттям виставки "Росія" на ВДНГ представили макет термоядерної "Цар-бомби". Символічно, що саме сьогодні президент РФ Володимир Путін відкликав ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Копію вибухового пристрою, який вважають найпотужнішим в історії людства, встановили у новому павільйоні “Атом” поряд із ракетою “Схід”. Експозиція музею, окрім термоядерної бомби, включатиме й інші експонати, які розповідають про освоєння ядерної енергії в СРСР, зокрема атомний криголам “Ленін”.

Що відомо про “Цар-бомбу”

Випробування "Цар-бомби" відбулося 30 жовтня 1961 року на архіпелазі Нова Земля за полярним колом. Спалах від вибуху тривав 65-70 секунд, а ядерний гриб піднявся на висоту 67 км. При цьому діаметр розпеченого купола досягав 20 км. Загальна енергія вибуху, за різними даними, коливалася від 57 до 58,6 мегатонн у тротиловому еквіваленті

Після цього СРСР, США та Великобританія розпочали переговори, які завершилися підписання 5 серпня 1963 року в Москві договору про заборону ядерних випробувань у космосі, на землі та під водою.

У чому символізм події

У четвер, 2 листопада, президент РФ Володимир Путін відкликав ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). До цього він припустив, що після відмови від міжнародних зобов'язань Росія зможе відновити ядерні випробування, оскільки про це нібито просять фахівці, які створюють сучасне озброєння.

Також читайте Путін уклав таємну угоду з ХАМАСом: на що сподівається диктатор

Окрім того, близькі до Кремля джерела російських пропагандистів повідомляли, що Путін готується оголосити про своє висунення на новий президентський термін саме на виставці “Росія”, яка відкриється на ВДНГ 4 листопада. За словами джерел, ця презентація досягнень РФ повинна задати “ідеологічні рамки” кампанії з переобрання Путіна.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пізніше заявив , що Путін не планує приїжджати на відкриття виставки на ВДНГ, але обов'язково відвідає її.

Нагадаємо, нещодавно держава-агресорка Росія перевірила свою здатність завдати потужного ядерного удару із землі, моря та повітря.

Читайте також: