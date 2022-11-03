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У Москві влаштували конкурси з вдягання покійника та ведучого похорону: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Москві влаштували конкурси з вдягання покійника та ведучого похорону: відео

Фото: "Обережно, Москва"

У Москві презентували крісло-труну та ляльку-гріб.

У столиці Росії Москві під час виставки похоронного приладдя та сервісу "Некрополь-2022" влаштували конкурси з вдягання покійника та найкращого ведучого похорону. 

Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва". 

Під час виставки ритуального приладдя росіяни ще влаштовували конкурс. Зокрема з найшвидшого вдягання покійника. Також там провели змагання на найкращого ведучого похорону. 

Росіяни на своїй виставці також презентували ляльку-гріб та крісло-труну, з якими жителі Москви радо фотографувались. 

Що ще можна було побачити на виставці похоронного приладдя у Москві 

У столиці РФ Москві 1 листопада на фоні "часткової" мобілізації та величезних втрат Росії у війні проти України організували виставку похоронного приладдя та сервісу "Некрополь-2022". На ній представлені труни, надгробки, новинки похоронного оздоблення. Також там провели показ траурної моди. 

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Дата публікації
Перегляди
770
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