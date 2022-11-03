У Москві влаштували конкурси з вдягання покійника та ведучого похорону: відео

У Москві презентували крісло-труну та ляльку-гріб.
У столиці Росії Москві під час виставки похоронного приладдя та сервісу "Некрополь-2022" влаштували конкурси з вдягання покійника та найкращого ведучого похорону.
Про це пише телеграм-канал "Обережно, Москва".
Під час виставки ритуального приладдя росіяни ще влаштовували конкурс. Зокрема з найшвидшого вдягання покійника. Також там провели змагання на найкращого ведучого похорону.
Росіяни на своїй виставці також презентували ляльку-гріб та крісло-труну, з якими жителі Москви радо фотографувались.
Що ще можна було побачити на виставці похоронного приладдя у Москві
У столиці РФ Москві 1 листопада на фоні "часткової" мобілізації та величезних втрат Росії у війні проти України організували виставку похоронного приладдя та сервісу "Некрополь-2022". На ній представлені труни, надгробки, новинки похоронного оздоблення. Також там провели показ траурної моди.
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