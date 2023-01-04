У Москві вдарять люті морози: доведеться пережити найхолодніші дні від початку століття

У столиці РФ упродовж п’яти днів температура повітря не підніматиметься вище -20 градусів.

В російському Гідрометцентрі попередили мешканців столиці держави-агресорки про небувалі від початку цього століття морози. Упродовж п'яти днів у Москві температура повітря сягатиме -26 градусів та нижче.

За прогнозом синоптиків, різке похолодання почнеться у п'ятницю, 6 січня, коли за юліанським календарем православні святкують Різдво.

“У суботу вночі в Москві буде від -24 до -26 градусів, а в області місцями до -29, і навіть -30. Вдень потепління теж не варто очікувати, адже максимальні значення -20...-22 градуси", - повідомив директор Гідрометцентру Росії Роман Вільфанд.

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Він також уточнив, що в різдвяну ніч температура в Москві опуститься до -27°C.

За словами російського метеоролога, така аномальна погода вважається небезпечним явищем і виникає через рідкісний ультраполярний процес, за якого повітряні маси рухаються з північного сходу на південний захід.

“Це буде найхолодніший 5-денний період за останні 23 роки, тобто від початку 21 століття”, - підсумував він.

Нагадаємо, в неділю, 1 січня, в центрі Москви було спекотно - тут спалахнув триповерховий ресторан "Тарас Бульба". Вогонь швидко поширився, почалося обвалення конструкцій.

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