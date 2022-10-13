У Москві вручили повістку громадянці В'єтнаму, яка отримала російський паспорт два роки тому

У Москві вручили повістку громадянці В'єтнаму Ву Хоанг Ань Нгуєн. Вона отримала паспорт РФ два роки тому.

Про це повідомляє "Новая газета. Европа".

"Припускаю, що приносять повістки всім підряд за пропискою, а щодо мого імені, тут стать не очевидна", - прокоментувала ситуацію Ву Хоанг Ань Нгуєн.

Дівчині 24 роки. Вона не має нічого спільного з медичною справою та не служить у військах РФ. Наразі Ву Хоанг Ань Нгуєн працює аналітикинею.

11 жовтня двоє чоловіків у цивільному одязі вручили їй повістку за місцем проживання.

Після її отримання дівчина завітала до військкомату, щоб отримати роз'яснення. Там їй запропонували записатися до загального списку та залишити номер телефону для уточнення.

Нагадаємо, що в Росії мобілізований чоловік вистрілив у воєнкома. Він наказав усім присутнім залишити зал, а потім відкрив вогонь.

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