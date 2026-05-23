У Москві всю ніч лунали вибухи: влада РФ заявила про масовану атаку дронів

У ніч проти 23 травня Москву атакували безпілотники. Російська влада заявила про роботу протиповітряної оборони та серію збиттів дронів, які нібито летіли у бік російської столиці.

Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі кілька разів повідомляв про нові хвилі атаки. Спочатку, за його словами, сили ППО Міноборони РФ збили два безпілотники. Згодом він заявив про знищення ще двох дронів, потім — трьох, ще одного та ще двох БпЛА.

Таким чином, за заявами російської сторони, загалом було збито щонайменше 10 безпілотників.

На місцях падіння уламків, як стверджує влада РФ, працювали екстрені служби. Про постраждалих чи руйнування офіційно не повідомлялося.

