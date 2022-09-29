У Москві вважають, що Україну можна взяти "на понт", а в Пентагоні сидять самі легкодухи: Фейгін про небезпеку для Росії

У Кремлі вважають, що можуть погрожувати, і насправді нікому і нічим відповісти, однак помиляються.

У столиці РФ вважають, що можна налякати Україну ядерною зброєю, взяти "на понт", а в Пентагоні сидять самі легкодухи і не зможуть відповісти на погрози. Але насправді генерали США давно хочуть запустити ракети по Кремлю.

Про це сказав російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін.

За словами Фейгіна, оточенню Путіна потрібно пояснити, що буде з ними, їхніми сім'ями, якщо він погрожуватиме світу.

"Йдеться до цього - панькатися припинять! Ніхто навіть не буде розбиратися: можна чи не можна. Потім розберуться", - сказав Фейгін.

Він зазначив, що в Кремлі вважають, що можуть погрожувати всьому світу, але нікому і нічим їм відповісти.

"Є відчуття в Кремлі, в Генштабі, що в Пентагоні сидять "генерали в колготках" - вони легкодухи, боягузи, воювати вони не вміють. Хто їм це вселив - я не можу зрозуміти. У Кремлі вважають, що можуть погрожувати, і насправді нікому і нічим відповісти. Це така велика помилка! Це таке глибоке нерозуміння!" - каже опозиціонер.

Правозахисник додав, що США вже доводять інформацію, що з ядерною зброєю краще не жартувати.

Нагадаємо, що Сполучені Штати також нададуть Україні новий пакет допомоги на 1,1 мільярда доларів, який включатиме 18 передових ракетних систем HIMARS і боєприпасів до них.