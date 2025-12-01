ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

У Москві вибухнуло авто розробника лазерних цілевказівників для ракет (відео)

Через вибух уламки авто розкидало на 15 м. Власник машини ­– спеціаліст з квантової електроніки — працює на ключове підприємство військово-промислового комплексу РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
НДІ "Полюс"

НДІ «Полюс» / © ru-cn.org

Зранку 1 грудня у Новій Москві на подвір’ї житлового комплексу вибухнув автомобіль Land Cruiser 200 Prado, який належав розробнику лазерних цілевказівників для далекобійних ракет з інституту «Полюс». Вчений, доктор фізико-математичних наук у момент інциденту перебував за межами РФ.

Про це повідомили російські телеграм-канали і видання «Вот так».

За даними низки пабліків, авто, яке вибухнуло у Новій Москві 1 грудня, належало науковому співробітнику науково-дослідного інституту «Полюс» ім. Стельмаха — підсанкційного підприємства російського оборонного комплексу, що виробляє комплектувльні для ракет «Калібр» та «Іскандер-М».

Перші повідомлення про вибух, який повністю знищив автомобіль, з’явилися у місцевих чатах Нової Москви. Подія сталася біля будинку на вулиці Райдужній, 10 у житловому комплексі «Град Московський». На опублікованих відео та фото видно потужне полум’я, а уламки машини розкидано на 10-15 м — усе це свідчить про вибуховий характер події.

Кадри з місця вибуху авто в Новій Москві 1 грудня / © російські телеграм-канали

Кадри з місця вибуху авто в Новій Москві 1 грудня / © російські телеграм-канали

За деякими повідомленнями з чатів, «звук був такий, ніби не просто машина вибухнула, а щось прилетіло». Утім, багато інших цю версію відкинули.

Цієї ж ночі в Московській області оголошували загрозу атаки українських дронів, але попередження скасували за кілька годин до вибуху.

Офіційні причини події наразі з’ясовують, на місці працюють співробітники ФСБ.

Постраждалих немає — у момент вибуху ні в авто, ні поруч з ним не було людей. Водночас пошкоджень зазнав будинок, біля якого стояла машина: телеграм-канал SHOT повідомив про вибиті вікна на третьому та четвертому поверхах. Також було підтверджено марку знищеного авто — Land Cruiser 200 Prado.

Телеграм-канал 112 уточнив, що згорілий автомобіль належав 41-річному спеціалісту з квантової електроніки, співробітнику НДІ «Полюс» ім. Стельмаха. На момент вибуху чоловік перебував у відрядженні в одній із країн Південно-Східної Азії.

Зауважимо, що НДІ «Полюс» ім. Стельмаха займається розробками у сфері квантової електроніки та, згідно з офіційною інформацією, є провідним російським науковим центром у галузі лазерних технологій. Інститут входить до холдингу «Швабе» держкорпорації «Ростех». Установа має важливе значення для російського військово-промислового комплексу.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie