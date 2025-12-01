У Москві вибухнуло авто розробника лазерних цілевказівників для ракет (відео)

НДІ «Полюс» / © ru-cn.org

Зранку 1 грудня у Новій Москві на подвір’ї житлового комплексу вибухнув автомобіль Land Cruiser 200 Prado, який належав розробнику лазерних цілевказівників для далекобійних ракет з інституту «Полюс». Вчений, доктор фізико-математичних наук у момент інциденту перебував за межами РФ.

Про це повідомили російські телеграм-канали і видання «Вот так».

За даними низки пабліків, авто, яке вибухнуло у Новій Москві 1 грудня, належало науковому співробітнику науково-дослідного інституту «Полюс» ім. Стельмаха — підсанкційного підприємства російського оборонного комплексу, що виробляє комплектувльні для ракет «Калібр» та «Іскандер-М».

Перші повідомлення про вибух, який повністю знищив автомобіль, з’явилися у місцевих чатах Нової Москви. Подія сталася біля будинку на вулиці Райдужній, 10 у житловому комплексі «Град Московський». На опублікованих відео та фото видно потужне полум’я, а уламки машини розкидано на 10-15 м — усе це свідчить про вибуховий характер події.

Кадри з місця вибуху авто в Новій Москві 1 грудня / © російські телеграм-канали

За деякими повідомленнями з чатів, «звук був такий, ніби не просто машина вибухнула, а щось прилетіло». Утім, багато інших цю версію відкинули.

Цієї ж ночі в Московській області оголошували загрозу атаки українських дронів, але попередження скасували за кілька годин до вибуху.

Офіційні причини події наразі з’ясовують, на місці працюють співробітники ФСБ.

Постраждалих немає — у момент вибуху ні в авто, ні поруч з ним не було людей. Водночас пошкоджень зазнав будинок, біля якого стояла машина: телеграм-канал SHOT повідомив про вибиті вікна на третьому та четвертому поверхах. Також було підтверджено марку знищеного авто — Land Cruiser 200 Prado.

Телеграм-канал 112 уточнив, що згорілий автомобіль належав 41-річному спеціалісту з квантової електроніки, співробітнику НДІ «Полюс» ім. Стельмаха. На момент вибуху чоловік перебував у відрядженні в одній із країн Південно-Східної Азії.

Зауважимо, що НДІ «Полюс» ім. Стельмаха займається розробками у сфері квантової електроніки та, згідно з офіційною інформацією, є провідним російським науковим центром у галузі лазерних технологій. Інститут входить до холдингу «Швабе» держкорпорації «Ростех». Установа має важливе значення для російського військово-промислового комплексу.