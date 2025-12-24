ТСН у соціальних мережах

У Москві вибухнув автомобіль біля поліцейської дільниці, де загинув Сарваров: постраждали співробітники ДПС

У Москві на півдні міста стався вибух автомобіля — за попередніми даними, поранення дістали щонайменше двоє співробітників дорожньо-патрульної служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибух у Москві

Вибух у Москві / © із соцмереж

У російській столиці, на півдні Москви, знову вибухнув автомобіль. Інцидент стався на Ясеневій вулиці неподалік поліцейської дільниці, про що повідомляють місцеві жителі.

Згодом у Слідчому комітеті РФ уточнили, що вибух стався на вулиці Єлецькій. Унаслідок події постраждали двоє співробітників ДПС.

«Слідчі та криміналісти столичного управління Слідчого комітету встановлюють обставини інциденту, що стався на півдні Москви, внаслідок якого постраждали двоє співробітників ДПС. За фактом вибуху порушено кримінальну справу», — йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі обставини вибуху та його причини з’ясовуються. Інформації про інших постраждалих або можливі мотиви події російські правоохоронні органи не оприлюднили.

