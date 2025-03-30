ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2071
Час на прочитання
1 хв

У Москві вибухнув лімузин, на якому зазвичай їздить Путін (відео)

Деталей інциденту небагато.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибух у Москві

Вибух у Москві / © ТСН.ua

У Москві вибухнув лімузин, на якому зазвичай їздить Путін. Наразі невідомо, чи користувався саме цим авто диктатор, втім вони є дороговартісними та рідкісними у РФ.

Про це пишуть росЗМІ.

Припускають, що власником авто є людина з фінансового управління у Кремлі.

Нагадаємо, у центрі Москви 24 березня спалахнула велика пожежа в елітному житловому комплексі "Роза Росса". Очевидці зняли на відео яскраве полум’я та величезний стовп чорного диму, який здіймається в небо.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie