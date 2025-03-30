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У Москві вибухнув лімузин, на якому зазвичай їздить Путін (відео)
Деталей інциденту небагато.
У Москві вибухнув лімузин, на якому зазвичай їздить Путін. Наразі невідомо, чи користувався саме цим авто диктатор, втім вони є дороговартісними та рідкісними у РФ.
Про це пишуть росЗМІ.
Припускають, що власником авто є людина з фінансового управління у Кремлі.
Нагадаємо, у центрі Москви 24 березня спалахнула велика пожежа в елітному житловому комплексі "Роза Росса". Очевидці зняли на відео яскраве полум’я та величезний стовп чорного диму, який здіймається в небо.