У Москві взяли під охорону важливі об'єкти: генерал Суровікін закликав найманців "Вагнера" зупинитися

У столиці держави-агресорки по тривозі піднято підрозділи ОМОН та СОБР Росгвардії.

У ніч проти 24 червня у столиці держави-агресорки Москві на тлі антикремлівських заяв ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти. Генерал російської армії Віктор Суровікін закликав "вагнерівців" "зупинити колони".

Як повідомляють російські пропагандисти агентства ТАСС, у Москві посилено заходи безпеки.

За словами співрозмовника пропагандистів із силових структур, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури взято під посилену охорону. По тривозі піднято підрозділи ОМОН та СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування) Росгвардії.

На вулицях Москві у ніч проти 24 червня з'явилася військова техніка / Фото: скриншот з відео

На вулицях Москві у ніч проти 24 червня з'явилася військова техніка

Тим часом російський генерал Віктор Суровікін записав звернення до найманців ПВК "Вагнер" із закликом "зупинити колони" та "повернутися в пункти постійної дислокації". Колишній керівник "спецоперації" в Україні закликає вагнерівців "скласти зброю" і вирішувати всі питання "мирним шляхом".

Слідом за генералом Суровікіним до найманців ПВК "Вагнер" звернувся перший заступник начальника Головного управління (ГРУ) Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, який заявив, що воює разом з ними від 2014 року і закликав їх "одуматися".

У відповідь на заклики російських генералів у Telegram-каналі ПВК "Вагнер" з'явилося повідомлення такого змісту: "Всі генерали, які з тремтячими руками звертаються до музикантів із закликами зупинитися вже фактично підписали собі вирок".

Генералу Суровікіну "вагнерівці" обіцяють пригадати здачу Херсона.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 23 червня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російських військових у завдаванні ракетного удару по "вагнерівцях". ФСБ РФ порушила справу про заклик до збройного заколоту після заяв Пригожина.

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